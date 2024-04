Aborto, dibattito per soli uomini da Vespa. Porta a Porta: «Donne invitate indisponibili». L'Ue: no alle misure nel Pnrr

Aborto - La Camera dei deputati ieri ha bocciato l'ordine del giorno del Pd al dl Pnrr in cui si chiedeva che l'emendamento di FdI sull'aborto, che prevede la presenza dei comitati pro vita nei consultori, non creasse limitazioni all'attuazione della legge 194. Quindici deputati della Lega su 37, tra cui anche il capogruppo Riccardo Molinari, l'ex forzista Laura Ravetto e l‘ex giudice Simonetta Matone, si sono astenuti. Astenuta anche la depLa premier Meloni ha detto: «Chi vuole cambiare la 194 è la sinistra, non noi».