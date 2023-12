Lo invitano a spostarsi, prende a pugni gli agenti

PORDENONELO - L'avevano solo invitato a spostarsi dal centro della strada, dove stava finendo con la sua bicicletta, ma lui non c'ha più visto e nel giro di pochi minuti è passato dall'aggressione verbale a quella fisica. È successo ieri pomeriggio intorno alle 16 in via Pola a Pordenone, dove un uomo in bicicletta si è scagliato contro due agenti della Polizia Locale, in quel momento impegnati a svolgere altre attività di servizio.



LA COLLUTTAZIONE

Il passaggio dell'uomo in bici ha attirato l'attenzione dei due vigili urbani, che visto il comportamento rischioso del ciclista, nel frattempo avvicinatosi sempre più al centro della strada, gli hanno suggerito di spostarsi da quel tratto. Una frase che l'uomo non avrebbe tollerato, perché dopo averli minacciati, sarebbe passato subito alle mani, sferrato un pugno a uno dei due. Impossibile tenerlo in quel momento. L'agente aggredito ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Dopo che aveva iniziato ad inveire solo verbalmente, l'ira dell'uomo si è subito trasformata in un'aggressione fisica, tale da rendere necessario l'intervento di altri colleghi della Locale.

L'uomo, peraltro già noto alle forze dell'ordine e con precedenti, è stato quindi bloccato. Uno dei due vigili è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per la cura delle lesioni riportate in seguito alla colluttazione. L'aggressore è stato invece arrestato e al momento si trova agli arresti domiciliari per presunta minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.