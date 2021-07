SAN QUIRINO - Scontro tra uno scooter e un'auto nel tardo pomeriggio di ieri a San Quirino. Un ragazzo di 17 anni, che era a bordo di uno scooter, è finito all'ospedale in codice rosso. Le sue condizioni, dopo gli accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone nella serata di ieri, apparivano serie, anche se il giovane non sarebbe in pericolo di vita.



L'INCIDENTE

L'incidente è accaduto, poco dopo le 17,30, lungo via...

