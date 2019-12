Unindustria cresce prima del matrimonio con la "Venezia Giulia"

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ormai per arrivare all'altare manca soltanto l'ultimo passo. Il matrimonio tra Unindustria Pordenone e Confindustria della Venezia Giulia (Trieste e Gorizia) sta per essere celebrato: nascerà così Confindustria Alto Adriatico, un'unica realtà regionale che conterà oltre mille e 300 imprese. L'operazione - partita all'inizio di quest'anno e annunciata nell'agosto scorso - ha visto di fatto («Per scelte e visioni diverse», si è ripetuto in questi mesi da Pordenone e...