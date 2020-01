Raffica di treni cancellati, ancora disagi ai collegamenti tra Veneto e Friuli

PORDENONE - Ancora disagi alla stazione di Pordenone a causa dei guasti che si sono verificati ieri sera. Moltissimi i treni cancellati con conseguenti difficoltà per pendolari e studenti. Ricordiamo che la stazione ferroviaria di Pordenone è bloccata dalle 19 di ieri sera per un corto circuito in un pozzetto che ha provocato un principio di incendio con fumo e fiamme nella zona del sovrappasso di via Ferriera a Pordenone. I danni sono rilevanti e i tecnici hanno lavorato tutta la notte per cercare di ripararli. Moltissimi i treni blocccati per i quali sono stati attivati dei bus sostitutivi. Il blocco della stazione di Pordenone ha ripercussioni su tutta la viabilità su rotaia tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.



Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA