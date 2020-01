Un corto circuito blocca i treni: è caos tra Veneto e Friuli

PORDENONE - Stazione ferroviaria di Pordenone isolata da poco dopo le 19 per un corto circuito in un pozzetto che ha provocato un principio di incendio con fumo e fiamme nella zona del sovrappasso di via Ferriera a Pordenone. I danni sono rilevanti. I tecnici sono al lavoro per sostituire circa 25 metri di fili elettrici. Ancora ignote le cause. Soppressi diversi treni. Quelli diretti a Venezia sono fermi a Casarsa, mentre i treni da Venezia per Udine sono bloccati a Sacile. Rti fa sapere che alcuni treni sono stati deviati via Cervignano ed è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Casarsa e Sacile.



ORE 21.05. I treni sono ancora bloccati. Potenziati i pullman sostitutivi in vista di un prolungamento dei tempi per la riparazione del guasto.



ORE 22.01 I tecnici RFI lavoreranno tutta la notte per ripristinare i cavi danneggiati. Probabili ripercussioni sul traffico si verificheranno anche nella mattina di venerdì 17 gennaio.

