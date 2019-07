I friulani della Transiberiana: quei 500 operai emigrati con le famiglie in Urss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La straordinaria e in parte tragica epopea di un gruppo di cinquecento operai e le loro famiglie emigrate in Urss per lavorare alla costruzione della ferrovia agli inizi del Novecento. Una storia minore che racconta sudore e sacrifici in un terra inospitale. Obiettivo: realizzare la strada ferrata e le stazioni in una regione impervia come quella attorno ad Irkutsk e al Lago Bajkal. LA STORIA Si chiamavano Zanier, Brovedani, Indri, venivano da Pradis, Clauzetto, Vito d'Asio. Erano i friulani che hanno lavorato alla costruzione della...