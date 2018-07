Tamponamento a catena: tre auto coinvolte, due persone in ospedale

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE e PASIANO -con tre automobili coinvolte lungo via Oberdan a, vicino alla stazione ferroviaria. Due persone sono rimastenell'incidente stradale, accaduto poco dopo le 11 di ieri, per cause al vaglio della polizia locale e degli agenti dell'ufficio infortunistica di Pordenone, intervenuti per i rilievi e la viabilità. Entrambe le persone ferite sono state assistite dalla equipe medica di una ambulanza.Lo scontro ha visto coinvolta una auto Saab, condotta uomo di 67 anni di, una Seat Altea, guidata da un 47enne didi Pordenone, e una Ford Fiesta al cui volante c'era un altro cittadino di Pasiano, di 54 anni.La Saab ha tamponato la Seat e la Seat ha tamponato a sua volta la Ford. A restare feriti, in maniera non grave, i conducenti delle due auto tamponate. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale dell'ufficio Lavori pubblici del Comune di Pordenone per la. L'incidente ha causato un pesante rallentamento del