di Paola Treppo

SACILE PORTOGRUARO (Pordenone) -inlungo lavicino all'uscita diOvest direzione in direzione, poco dopo le 15.30 di oggi, martedì 10 luglio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta per i rilievi, il conducente di un furgone haviolentemente una vettura che aveva precedentemente sbandato finendo contro il guardrail.Illeso il conducente del furgone mentre la conducente della macchina, una ragazza, ha subito uned è stata soccorsa dal personale medico di una ambulanza e della équipe sanitaria dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido e atterrato in autostrada.La giovane è stata stabilizzata e trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sacile. I pompieri hanno utilizzato le pinze oleodinamiche per permettere una estrazione il più delicata possibile della, visto che lee per il forte colpo subito dalla. In A28 anche il personale autostradale. Il traffico ha subito forti rallentamenti e si sono formate