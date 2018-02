di Paola Treppo

FRIULI e VENETO -lungo laA4 tra, poco prima di Porpetto, in direzione diall'altezza della progressiva chilometrica +480, intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 14 febbraio.Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, al personale di Autovie Venete e ai mezzi meccanici, una auto con targa slovena ha tamponato un mezzo pesante. Nell'incidente stradale una persona è rimasta gravementeed elitrasportata all'ospedale di Udine. Sul posto, inviato dalla centrale Sores di Palmanova, una ambulanza e l'elicottero sanitario che è atterrato in un campo vicino alla A4. Tredici i chilometri di coda alle 17.30.Poco prima, alle 16, sull'autostrada A28 Conegliano Portogruaro, altro incidente, all'altezza del comune di Sesto al Reghena, tra un autocarro e una autovettura; ferite lievi per il conducente di quest'ultima, trasportato all'ospedale di Pordenone.