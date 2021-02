POLECENIGO - Nicole Marcon vola in TV in sella al suo cavallo. Ventiquattro anni da poco compiuti, di Polcenigo, amazzone fin dall'età di otto, la ragazza dai capelli d'oro ha superato le selezioni per partecipare a Horse Academy, un talent show dedicato al mondo dell'equitazione di ClassHorseTV, canale 221 di Sky. Tra i dodici cavallerizzi selezionati, Nicole è partita dal centro pedemontano il 6 febbraio, lasciando i contatti con il mondo esterno, per rinchiudersi tra le mura del Castellare Equestrian Club in quel di Zerbolò a Pavia. Per qualche giorno al mese, i protagonisti saranno impegnati a rincorrere il loro sogno, tra sfide sportive in sella ai loro destrieri o ripresi nella loro convivenza quotidiana. «Nicole è stata selezionata dopo vari casting racconta la sorella Lorenza - e ha lasciato sabato scorso la casa di Polcenigo e i familiari, la scuderia ad Aviano, l'Asd Circolo Ippico Il Castello, dove si allena quotidianamente, oltre a lavorare come istruttrice di equitazione Fise. Con loro ha lasciato anche il cellulare e qualsiasi mezzo per contattare il suo mondo, per iniziare un'avventura che speriamo la tenga lontana per 3/4 giorni al mese, per svariati mesi».

IL SOGNO La speranza dei familiari è che l'esperienza duri a lungo, per poter arrivare alla fine alla vittoria: «Sì, perché più durerà l'avventura più Nicole sarà vicina a raggiungere il podio, con un consistente montepremi e varie sponsorizzazioni messe in palio da Fix Design, ClassHorse TV e vari altri sponsor». Non sarà Tanki de May, il suo inseparabile cavallo grigio di 13 anni, ad accompagnarla per questa prima parte della trasmissione nelle gare TV: «Causa un lieve infortunio dell'ultimo momento, il suo spettacolare grigio di 13 anni, con il quale Nicole forma un binomio fantastico, ha dovuto stare a casa». Il cavallo è accudito dalla sorella Lorenza, che è sempre al loro fianco, così Nicole gareggerà in sella a Bora wind rose, una cavalla baia di 7 anni: «Sfiderà gli avversari sabato a Pavia. Mia sorella dovrà dimostrare davvero tutto il suo talento, la sua grande capacità, anche di comunicare con l'animale e la sua tecnica, imparata in molti anni di sella». Atleta nella disciplina del dressage, che ha praticato fino all'età di 15 anni, si è rivolta poi al salto a ostacoli: «Nonostante gli ottimi risultati nazionali spiega la sorella - diventava troppo oneroso praticare quella disciplina a livello internazionale. La scelta del salto ostacoli è stata quasi obbligata, perché i cavalli allevati dalla nostra famiglia da trent'anni sono cavalli con genetica da salto ostacoli».

IL DNA È la società agricola Col del Conte che la famiglia Marcon gestisce. Sono papà Tiziano, mamma Silvia e le tre figlie Lorenza, Sabina e Nicole a portare avanti il lavoro grazie ai loro bellissimi cavalli, ma le sorelle cercano sponsorizzazioni per realizzare un progetto: «Il sogno nel cassetto di Nicole e anche nostro è di costruire una scuderia, in un bel sito tra i colli di Polcenigo. Siamo in cerca di sponsorizzazioni. Se qualcuno volesse aiutarla nel suo progetto non esiti a contattarla». Cavallerizze fin da bambine, le sorelle Marcon amano il mondo dell'equitazione fino a farlo diventare uno stile di vita, una passione che riempie le giornate intere: «Il nostro obiettivo, quello di Nicole in particolare, è di divulgare sul territorio una pratica sportiva così a contatto con la natura e con essa educare le nuove generazioni. È il grande sogno di Nicole ma anche nostro». Ora intanto la speranza è che il talent show dia i suoi primi risultati, su Instagram lucapanerai@ ha iniziato a postare i primi video e nei prossimi giorni andranno in onda le prime riprese, dei cavallerizzi alle prese con le sfide di tutti i giorni: «Vi terremo aggiornati sui prossimi episodi, sulle avventure e sui risultati. Presto si potranno seguire le dirette anche in streaming su ClassHorse.tv».

