POLCENIGO (PORDENONE) - Vent'anni e una ricetta medica esibita al banco della farmacia di Polcenigo che ha subito insospettito la farmacista di turno. Non solo era intestata a un'altra persona, ma il giovane voleva una confezione di Delpagos, un medicinale oppiaceo a base di ossicodone, uno dei principi attivi utilizzato per il trattamento dei dolori in pazienti oncologici e reso noto da una miniserie di Netflix intitolata Painkiller, incentrata sulla storia della piaga dei medicinali oppioidi. La farmacia è a pochi passi dalla caserma dei carabinieri di Polcenigo. Al comandante e ai suoi militari è bastata una manciata di minuti per arrivare e fare le dovute verifiche. Si sarebbe tutto risolto con una denuncia, se Pietro Alessandrello non aveva rifiutato di farsi identificare e non avesse cercato di scappare. Quando ha tentato di fermarlo, il maresciallo Ezio Bit è stato colpito con due pugni al petto (cinque giorni di prognosi) ed è scattato l'arresto. Processato per direttissima, il ragazzo ieri ha patteggiamento. L'avvocato Aldo Masserut ha concordato una pena di nove mesi, con il beneficio del condizionale, con il sostituto procuratore Carmelo Barbaro. Al ventenne, che ieri il giudice Piera Binotto ha liberato dopo averne convalidato l'arresto, erano contestati i reati di resistenza, falso, lesioni aggravate e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

IL CASO

La vicenda risale al mercoledì e alza il velo su un fenomeno molto preoccupante, che sta prendendo sempre più piede tra i ragazzi che cercano lo sballo usando medicinali oppiaceo che, nel caso del Depalgos, sono più potenti della morfina. Nel foglietto illustrativo del farmaco si legge che viene utilizzato per il trattamento del dolore di origine oncologica da moderato a grave. Contiene ossicodone (ha un'azione simile alla morfina) e paracetamolo. Una pillola del dolore che assunta insieme ad alcolici (ma anche sminuzzata e sniffata) ha l'effetto delle sostanze stupefacenti più pericolose. Si può soltanto immaginare la preoccupazione del farmacista quando l'altro giorno il ragazzo si è presentato con una prescrizione del genere.

L'ALLARME

Dopo l'arresto, il giovane è stato trattenuto nella camera di sicurezza dei carabinieri e ieri, al termine del processo, è stato subito rilasciato. L'episodio alzerà ulteriormente la guardia sul fenomeno dei farmaci usati per lo sballo da ragazzini inconsapevoli delle gravi conseguenze che queste sostanze comportano per la salute.