«Basta con i racconti dei profughi nelle classi»: lo chiede Mustapha

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEREALE - «Basta con le testimonianze deinon rappresentano il mondo dell'emigrazione in Italia»: a tuonare contro l'Istituto comprensivo di Montereale e le associazioni che stanno proponendo a bambini e ragazzi la conoscenza di alcuni richiedenti asilo ospitati in zona,un sodalizio che da anni sta cercando di proporre attività di integrazione.«È necessario che si faccia un distinguo da quelle che sono le vicende umane e personali, anche terribili, di pochi, rispetto alla quotidianità della stragrande maggioranza - aggiunge Nadif -: si rischia di far passare nei confronti dei discenti, cheper elaborare questo tipo di informazioni, un messaggio sbagliato, cioè che tutti gli stranieri sono uguali. Ragazzi giovani che attendono, senza lavorare, un permesso di soggiorno, fuggiti da chissà dove». Per il presidente di Nuova generazione Friuli bisogna invece ribaltare la prospettiva:e dobbiamo lavorare per favorire l'integrazione, conoscendo le diversità, ma valorizzando i tratti comuni, che sono ormai tantissimi. Dobbiamo scongiurare di creare una generazione che si senta senza patria. I nostri ragazzi non sono riconosciuti come italiani anche per l'immigrazione incontrollata»...