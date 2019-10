Festival Mosart, sonora bocciatura degli operatori: «Un flop»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SPILIMBERGO - La 1. edizione del festival Mosart non ha portato la ricaduta turistica ed economica che il territorio si attendeva. Parola di numerosi cittadini, ma anche di operatori commerciali e pure di non pochi artigiani mosaicisti che operano nel settore. Secondo le impressioni raccolte il giorno dopo la rassegna i principali aspetti negativi riguardano la scarsissima presenza di visitatori - fatta eccezione per i passeggeri del treno storico - la misera quantità di mosaico in giro per la città, ma anche una...