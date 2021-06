Sigaretta negata, 25enne albanese insegue fin dentro al bar un pachistano e lo riempie di botte

PORDENONE - Furioso per la sigaretta negata ha aggredito un pachistano di 40 anni inseguendolo fin dentro al bar dove si era riparato, tirandogli contro una cassetta del pronto soccorso. È successo nel tardo pomeriggio di oggi - 14 giugno - in via Santa Caterina, all'ingresso di un condominio a Pordenone.

Sul posto tre equipaggi delle forze dell'ordine e una unità del 118 che ha soccorso la vittima con una tumefazione all'occhio destro. Rintracciato dai poliziotti il responsabile dell'aggressione, è un 25enne albanese indagato per lesioni personali aggravate e sanzionato per ubriachezza molesta. Nei suoi confronti il questore ha disposto la misura di prevenzione dell'avviso orale e l'avvio con l'Ufficio Immigrazione delle procedure per l'allontanamento dall'Italia.