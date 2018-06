«Ehi, me la dai una sigaretta?»: rifiuta e parte il gancio. Rischia di morire

di Marina Lucchin

PADOVA -. E alparte uncheall'uomo che gli aveva negato la bionda. Vittima un senza tetto italiano, di 32 anni, che vagabondava per piazza Garibaldi intorno alle 23 di mercoledì assieme alla compagna, italiana e senza fissa dimora pure lei. La vita per strada è dura, lo sanno bene i due fidanzati che hanno scelto di condurre un'esistenza fuori dagli schemi, ai margini. Ma il 32enne mai avrebbe pensato che avrebbe rischiato di morire per non aver dato una sigaretta a un altro clochard, probabilmente romeno.