Sexto Nplugged, al via la 17ma edizione. E si parte con Cat Power

Si apre con il recupero della data di Cat Power, icona dell'indie-rock americano, tra le voci più importanti del nuovo cantautorato femminile Usa, domani, alle 21, in piazza Castello (unica data per il Nord Italia), la 17ma edizione di Sexto Nplugged. Con oltre 25 anni di onorata carriera musicale e 11 album in studio, l'artista suonerà dal vivo i brani del suo disco Covers - uscito lo scorso 14 gennaio via Domino, che completa la trilogia iniziata con Jukebox (2008) e seguita da The Covers Record (2000).

Sexto Nplugged



Quello che sorprende e rende davvero speciali le sue cover (Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Iggy Pop, Jackson Browne, The Pogues, Nick Cave e molti altri), oltre alla singolare scelta dei brani, è l'impegno che l'artista mette in ogni sua rivisitazione. Dalle setlist del tour in corso si può notare che non mancheranno in scaletta brani dai precedenti lavori a sua firma, classici come New York /Manhattan o The Greatest. Al secolo Chan Marshall, la cantante ha collaborato con artisti come Eddie Vedder e Dave Grohl; è comparsa anche in alcuni film con dei piccoli ruoli ma soprattutto i suoi brani sono stati utilizzati nelle colonne sonore di film come Juno, The Family con De Niro e serie tv di culto come The Handmaid's Tale, Bloodline, Quantico, Gossip Girl, True Blood. «Cat Power, con la sua intensa e complessa vitalità, - affermano gli organizzatori del festival - è il simbolo dell'eccellenza musicale e siamo fieri che abbia scelto il palco di Sexto Nplugged». L'opening act sarà affidato al newyorkese Arsun Sorrenti, giovane songwriter con la fissa per Bob Dylan, Beatles, Rolling Stones. Figlio del famoso fotografo di moda italo americano Mario Sorrenti, con la sua band sarà in apertura del concerto di Cat Power. Un nome di cui si potrebbe sentir parlare in futuro. Sexto nplugged, la rassegna musicale di Sesto al Reghena, quest'anno raggiunge la XVII edizione e avrà luogo nella storica location di piazza Castello, nel cuore di uno dei borghi più antichi e affascinanti della regione. La manifestazione si svolgerà nelle date del 21 giugno e dal 28 al 31 luglio. Boutique Festival per eccellenza, sin dalle prime edizioni, si è contraddistinto per una decisa sperimentazione musicale e per le scelte ricercate e non convenzionali, forte di una line up tutta internazionale con esclusive nazionali e territoriali. Uno dei punti di riferimento, insomma, per la musica di qualità nel pieno rispetto dell'ambiente che lo ospita.



Concerti

La data successiva sarà quella del 28 luglio, con i Rival consoles, nome d'arte del musicista Ryan Lee West, che lo scorso dicembre ha pubblicato il suo ultimo ambizioso album intitolato Overflow, composto per una produzione di danza con lo stesso nome, creata dal coreografo Alexander Whitley. A differenza dei precedenti lavori, più intimisti, questo disco ha voluto aprirsi all'esterno ed esplorare le ripercussioni che una vita circondata da dati, social media e pubblicità può subire a livello umano ed emotivo. Opening di Ginevra Nervi. Il 29 luglio Agnes Obel, opening Timber Timbre. Il 30 luglio Arab Strap, opening Tba. Il 31 luglio Black Midi, opening Tba. Info e biglietti: www.sextonplugged.it.