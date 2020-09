Si torna a scuola, prime lezioni a Pordenone e folla di genitori fuori dai cancelli

PORDENONE - Primo giorno di scuola per alcuni istituti della provincia, tra cui il Comprensivo Pordenone Sud a cui fa riferimento la foto. Gli studenti sono entrati in aula seguendo percorsi separati e indossando sempre la mascherina. All'uscita da scuola ad attenderli c'erano molti genitori, che hanno formato capannelli spontanei vista la mancanza - per ora - del servizio di trasporto scolastico. All'uscita un po' di confusione e qualche timore, ma nel complesso la prima prova è stata superata. © RIPRODUZIONE RISERVATA