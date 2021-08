FRIULI - L’unica cosa certa - almeno al momento - è l’avvio delle lezioni in presenza. Ma con regole che allo stato non sono ancora completamente definite e che potrebbero cambiare con un nuovo decreto annunciato per il 13 settembre, dunque a lezioni già iniziate. Anche quest’anno - nonostante l’esperienza già vissuta nell’autunno del 2020 - l’avvio dell’anno scolastico potrebbe riservare più di qualche disagio. I possibili problemi, anche in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati