La seconda vita di Sapof, rilancio targato India e l'occupazione riparte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Venti milioni di euro di fatturato nel 2020. Tre progetti pensati appositamente per essere realizzati a Pordenone. Ventinove dipendenti già riassorbiti e altri cinque-sei in attesa di una chiamata. La testa di ponte per invadere pacificamente il mercato europeo partendo da una provincia che può tornare pistone produttivo della regione. Nasce così, dai numeri, la seconda vita di Safop, dichiarata fallita a luglio e ieri ufficialmente ripartita con la presidenza dell'indiano Bhojras Teli, patron...