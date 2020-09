La sentivano guaire da una settimana ma non la trovavano: i pompieri salvano la cagnolina Sally

CASTELNUOVO (PORDENONE) - Si era persa tra i boschi di Castelnuovo del Friuli, a distrana di giorni una cagnolina è stata trovata dai vigili del fuoco e portata in salvo. Questa mattina la squadra dei vigili del fuoco di Spilimbergo è intervenuta per soccorrere la cagnolina che da alcuni giorni si era persa nei boschi di località Faviz nel Comune di Castelnuovo del Friuli. I proprietari l'avevano sentita guaire ma non erano riusciti a individuarla, complice la fitta vegetazione e le pareti ripide che caratterizzano il territorio. I vigili del fuoco sono riusciti a individuare la zona. Si sono così inoltrati nel bosco e alla base di una parete di roccia hanno recuperato la cagnolina Sally in buona salute, consegnandola poi alle braccia dei proprietari tra la felicità di tutti. Ultimo aggiornamento: 14:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA