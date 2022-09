SACILE - Se n'è accorto il sacilese Davide S., alquanto stupito di non aver trovato indicazione alcuna della 749esima sagra dei osei nel sito ufficiale dedicato al turismo della nostra regione: www.turismofvg.it. Si tratta, come dichiara il sito stesso, del portale organizzato da Promo Turismo Fvg che si definisce l'ente regionale che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. Come può dunque mancare una delle manifestazioni più importanti dell'intero pordenonese e non solo? Da un controllo, scegliendo la voce eventi e digitando feste tradizionali nulla; provando tutti gli eventi la rotellina gira a lungo, ma il risultato non cambia: Sacile e la sua sagra storica non compaiono. Digitando Sacile + sagra dei osei. Turisticamente parlando è un po' un controsenso dato che se ne conosce il nome, il visitatore sa già di cosa si tratti, ma val la pena vedere se esce qualcosa: ancora nulla. O meglio, la sagra c'è ma è l'edizione del 2019, la n. 746. Esce anche qualcosa dell'Istituto filarmonico sacilese. la strada sembra dunque quella giusta.



LA RICERCA

Digitando solo sagra dei osei eccola. Ma è l'edizione del 2021. Magra consolazione, eventi sacilesi ve ne sono parecchi, ma sul portale turistico regionale Sacile è ferma a Scenario d'estate 2022. Altra ricerca, più raffinata, attraverso la scelta della località precisa e della relativa data. In questo modo il sito del turismo friulano si ricorda della 349esima festa dei Thest di Polcenigo e anche della concomitante rievocazione storica medievale di Valvasone. Dei osei di Sacile invece nessuna traccia. Saranno volati via. Davide ha ragione: non sarà attraverso il sito ufficiale del turismo in Friuli Venezia Giulia che il mondo verrà a conoscenza della bella, storica festa sacilese.



LA PRO SACILE

Interpellata in merito, la presidente della Pro Sacile, che la sagra la organizza, minimizza: «Si sarà trattato di una svista, sicuramente. Ci siamo sentiti mesi fa per comunicare alla Regione le date della Sagra dei osei e di altre manifestazioni minori, ricordo che c'abbiamo anche scherzato su, al telefono, per l'essere ormai a un passo dai 750 anni», commenta Lorena Bin che si dice sicura che la manifestazione sacilese stia per comparire sul sito. Magari un'urgente telefonata a Trieste aiuterà a far avvenire il miracolo. Bin esclude comunque categoricamente qualsiasi cosa che non sia la pura dimenticanza. Sicuramente è andata così, ma come svista è senza dubbio di quelle pesanti.