di Michelangelo Scarabellotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE (PORDENONE) - Un, inevitabile. Poi la, talmente violenta da far temere il peggio. Un ragazzo diieri mattina si è scontrato con un'auto in strada delle Valli, a San Giovanni del Tempio. Ha battuto la testa e la schiena cadendo a terra ed è stato ricoverato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie. In strada delle Valli che collega la frazione di San Giovanni del Tempio, all'incrocio con un stradina secondaria, una autovettura, per cause in corso di accertamento da parte della pattuglia della polizia locale, giunta subito sul posto, ha