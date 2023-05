Agnese e Lorenzo sbancano il concorso "Giovani talenti"

SACILE (PORDENONE) - Non si sono accontentati di ben figurare, Agnese e Lorenzo, 11 anni lei, 16 lui, vere promesse in campo musicale e flautisti di talento.

Sono tornati entrambi da Gorizia con il massimo risultato possibile: il primo premio assoluto di categoria vinto al prestigioso concorso internazionale "Giovani talenti" organizzato nel capoluogo isontino da La Casa delle Arti.



La flautista Agnese De Vito ha primeggiato nella categoria "B", Lorenzo Modolo, stesso strumento, nella "C". I due hanno molto in comune: entrambi sono stati preparati dalla professoressa Irene Pace, al concorso sono stati accompagnati dal babbo di Agnese, l'avvocato e pianista Arnaldo De Vito. L'11enne è tutt'oggi allieva della scuola media a indirizzo musicale Balliana Nievo di Sacile che ha già visto sui suoi banchi anche il 16enne Lorenzo, oggi impegnato in Scienze applicate al liceo. I due primi posti hanno valore assoluto dato che i sacilesi hanno prevalso su tutti gli altri strumentisti solisti, non solo i flautisti e dopo un vivace confronto con ragazzi e ragazze provenienti da diverse realtà italiane ed anche estere.



Si sono esibiti domenica, 28 maggio, al Palazzo De Grazia di Gorizia ricevendo un premio didattico, la coppa prevista per i vincitori assoluti di categoria e il diploma. Nessun dubbio che per i due promettenti giovani sacilesi si prospetti la possibilità di una interessante carriera musicale, anche se al momento Agnese si divide tra la passione per la musica e quella per la pallavolo: gioca a Fontanafredda nella categoria under 13, nel ruolo di libero.

L'abilità di Lorenzo lo ha invece posto all'attenzione della flautista di fama mondiale Luisa Sello, docente del Conservatorio Tartini di Trieste. Il 16enne sacilese sarà impegnato il mese prossimo a Sofia, in Bulgaria, nel prestigioso concorso internazionale Moyse flute competition.



D.D.M.