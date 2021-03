SACILE - Lascerà finalmente la clinica veterinaria, dove è ospitata da diverso tempo, la femmina di pastore tedesco aggredita nelle settimane scorse da ignoti introdottisi nel giardino di casa, in un territorio dell’hinterland sacilese, e ridotta in fin di vita a colpi di accetta.

LE FERITE

Il cane, 9 anni, era stato trovato in gravissime condizioni dai proprietari, allertati dai guaiti che udivano provenire dall’esterno. Ai loro occhi si...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati