CHIONS - Caccia all'individuo che spara ai gatti. Un killer che solo per caso non ha portato a termine la sua ignobile missione. A far scattare le indagini, con una denuncia contro ignoti ai carabinieri di Azzano, una giovane di Chions. È la prima, fanno sapere i militari, ma intanto cresce la preoccupazione dei proprietari di gatti, soprattutto a Chions e dintorni, che temono per i propri mici.

LA VIGLIACCATA

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati