Le ronde di destra infiammano l'aula: Polesello esagera

di Lara Zani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Per il sindaco, nessuna ronda a Pordenone, perché la legge non le prevede. Ma il consigliere comunale della Lega Simone Polesello va ben oltre, e straccia platealmente l'ordine del giorno con il quale il Daniela Giust e il Pd chiedevano all'amministrazione di respingere ogni richiesta di gestione della sicurezza in città proveniente da soggetti «diversi da quelli istituzionalmente già deputati a tale compito». «Dell'ordine del giorno presentato non ce ne facciamo nulla, e quindi...