Guida da solo ed è ecologico il nuovo aspiratore elettrico urbano

di P.T.

PORDENONE - Macchine che si muovono da sole non solo per trasportare passeggeri, ma anche per svolgere servizi per la comunità. È il caso dell'aspiratore urbano elettricodell'azienda pordenonese, realtà che produce macchine per la pulizia industriale e municipale.L'è a impatto ambientale zero e a guida autonoma; è capace di seguire i movimenti dell'operatore, permettendogli di lavorare in piena indipendenza. Un traguardo importante, sottolinea Unindustria Pordenone. «Tsm è il frutto di una lunga attività di ricerca e sviluppo, iniziata nel 2015 col Dipartimento di Meccatronica dell'Università di Udine e conclusasi nel 2018 con l'azienda italiana Robotech, spin-off accademica dell'Istituto BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, specializzata nella progettazione e sviluppo di robot di servizio e di soluzioni elettroniche avanzate, con cui Tsm ha intrapreso una partnership per lo sviluppo di soluzioni robotiche per la pulizia».La macchina rileva ostacoli e persone, garantendo la sicurezza non solo dell'addetto ma anche dell'ambiente in cui è utilizzato. L'operatore si libera dall'attività di gestione della trazione della macchina, rendendo la raccolta della sporcizia più ergonomica,AriaMatic ha installato inoltre uno schermo a led nella parte posteriore che proiettapromozionali, come campagne politiche o di natura sociale, mentre l'addetto effettua il suo percorso di pulizia. «Lo straordinario risultato raggiunto da Tsm - dice il presidente di Unindustria Pordenone,- si sovrappone perfettamente con le prerogative dei principali programmi di sviluppo associativi a favore delle imprese: ricerca, innovazione, investimenti e collaborazione strategica con il mondo accademico».