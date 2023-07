Ritrovata a Pordenone la ragazza scomparsa 15 giorni fa da una comunità del padovano

PADOVA - PORDENONE - È stata ritrovata mercoledì 19 luglio, nei pressi di Pordenone, la 21enne scomparsa lo scorso 6 luglio da una comunità terapeutica della provincia di Padova. A darne notizia sono stati i famigliari, che nelle scorse settimane avevano diffuso nei social le foto della ragazza, con la speranza di ricevere notizie. Dopo aver volontariamente abbandonato il luogo di cura, la 21enne sarebbe stata accompagnata da un passante alla stazione di un centro della Bassa padovana. A quel punto, si erano perse le tracce. In questi giorni, le segnalazioni erano state molteplici e vedevano la presenza della scomparsa in alcune stazioni ferroviarie del Veneto, del Friuli e della Lombardia. Gli inquirenti, però, erano stati cauti fin da subito e avevano ritenuto infondate alcune di queste segnalazioni. Quando le speranze di ritrovare la loro cara si affievolivano, è giunta ai parenti la notizia del ritrovamento. La ragazza sarebbe in discrete condizioni, ma comunque provata dal lungo girovagare.