Rapina da mezzo milione: famiglia sequestrata, arrestato uno 46enne

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) -uno dei responsabili della terribileche aveva fruttato ai malviventi oltre 500mila euro in una casa di. Si tratta di, 46 anni, cittadino polacco, estradato in Italia oggi, giovedì 31 maggio. L'uomo era destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere e nei suoi confronti era stato spiccato un mandato di arresto europeo emesso dal Gip di Pordenone nel giugno del 2016.L'uomo è ritenuto responsabile, in concorso con altri malviventi, di una rapina messa a segno il 14 settembre 2015 a Sacile quando fu presa di mira l’abitazione di undel luogo. Travisati e armati pistola, i malfattori avevano legato ecomponenti della famiglia: il capo famiglia, la moglie, la figlia e la nipote. Avevano usato delle fascette in plastica per immobilizzarli e avevano rubato denaro contante, gioielli, una autovettura Audi Q7 e una pistola, per un valore superiore ai 500.000 euro.Le indagini dei militari dell'Arma avevano incastrato gli autori della rapina; erano state svolte da personale del Nucleo investigativo e della Compagnia dei carabinieri di Sacile. L'operazione di polizia giudiziaria, coordinata dal procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito e dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Pordenone, hanno portato alla sua cattura all'estero, dove era fuggito.Il cittadino polacco, accompagnato dal personale dell'Interpol, è giunto oggi allo scalo aereo di Roma Fiumicino; è riconosciuto colpevole di numerosi reati tra cui associazione per delinquere, rapina, sequestro di persona, furto, lesioni aggravate, sostituzione di persona, false attestazioni a pubblico ufficiale, possesso e fabbricazione documenti di identificazione falsi.