PORDENONE - Appena fuori dalla porta di casa, nel centro storico di Pordenone, si può acquistare un biglietto per andare nello spazio. No, non è fantascienza, è la realtà. Basta chiederlo a Daniela Bessega, 49 anni, sposata, pordenonese, da 30 agente di viaggio ora con una superspecializzazione nella sua agenzia, la Dreams Team (fa parte di una esclusiva catena nazionale) che si trova in via della Motta.



IL VOLO

Per carità, per avere il posto per il viaggio spaziale serve un po' di pazienza e soprattutto è necessario avere un portafoglio bello gonfio. Già, perchè per salire a 10mila metri oltre l'atmosfera terrestre dove manca la gravità è evidente che servono soldi. Parecchi. Resta però il fatto che se qualcuno è interessato la prenotazione, con tanto di biglietto, è possibile farla fuori dalla porta di casa. A Pordenone. Già, perchè Dreams Team è diventata una delle poche agenzie al mondo a essere stata selezionata da Virgin Galactic come partner di riferimento per l'organizzazione di viaggi nello spazio. Da qui la possibilità per Daniela Bessega di preparare le carte per la partenza. Non è la luna, ma è molto vicino.



LA PRENOTAZIONE

«Tutto vero - spiega la titolare dell'agenzia pordenonese - una delle ultime novità riguarda proprio i viaggi spaziali, la futura frontiera del turismo di lusso. Lo scorso febbraio la società del miliardario inglese, Richard Branson che ha effettuato alcuni viaggi, ha annunciato l'apertura della vendita dei biglietti per le sue navicelle, offrendo a chiunque (o quasi visto i costi ndr) la possibilità di garantirsi un posto sul volo spaziale». Ora, però, arrivano le notizie che fanno restare senza respiro chi ama le stelle, ma non è certo un milionario. «Effettivamente - racconta ancora Daniela - per entrare in possesso della prenotazione e del tagliando, bisogna essere disposti a spendere 450mila dollari, di cui 150mila subito a titolo di deposito. Nel 2021 sono stati già venduti 700 biglietti allo stesso prezzo, ma solo chi si trovava in una ristretta lista d'attesa aveva avuto la possibilità di acquistarli. I voli spaziali di Virgin Galactic che dureranno circa 90 minuti - spiega ancora la titolare dell'agenzia - dovrebbero partire nella primavera 2023 dal deserto del New Mexico». Il primo volo turistico venne fatto due anni fa, l'11 luglio 2021, grazie appunto alla Virgin Galactic del magnate Richard Branson, la prima compagnia al mondo a lanciare in maniera indipendente dei civili paganti nello spazio. Non è ancora tutto, però. Già, perchè la lista d'attesa, nonostante il costo non proprio alla portata, è già di due anni. I primi biglietti disponibili, insomma, sono per il 2025.



NON SOLO SPAZIO

È evidente, però, che di "solo spazio" sarebbe complicato vivere ed è per questo che la Dreams Team di Daniela Bessega si è spinta oltre. «Oggi - spiega - siamo in grado di disegnare il viaggio sui bisogni del singolo cliente. In pratica uno viene da noi, ci dice che cosa vuole e noi costruiamo il viaggio su misura. Questo vale per tutti i viaggi, sia quelli estremi che il soggiorno a Firenze con esigenze particolari e sfiziose. Ovviamente - va avanti - non tutto ha prezzi esorbitanti, dipende da cosa si sceglie. Di sicuro, invece, c'è la certezza di vedere quello che si desidera. E questo vale anche per una persona sola». Non a caso si chiamano i "maestri del viaggio". «Il

13 aprile - conclude - con inizio alle 19 a palazzo Mantica in collaborazione con National Geographic Expedition, Alidays tour Operator ed Emirates Airlines si terrà una serata che parlerà di Dreams Team per far conoscere la realtà dell'ufficio di Pordenone. Saranno inoltre presentati alcuni nostri viaggi in collaborazione con Natgeo e quindi si parlerà delle destinazioni, Arabia Saudita, Egitto e Uzbekistan».