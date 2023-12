CLAUZETTO (PORDENONE) - È convocata per sabato 16 dicembre l'assemblea straordinaria di scioglimento della Pro Clauzetto. È quanto ha reso noto ieri, 12 dicembre, il sindaco Giuliano Cescutti non riuscendo a celare tutto il proprio dispiacere per l'epilogo che si sta profilando per l'associazione di promozione del Balcone sul Friuli, un sodalizio che ha sempre rivestito un'importanza centrale, tanto per i residenti, quanto per i tantissimi visitatori. «Dopo quasi sessant'anni il paese sarà per la prima volta senza una Pro Loco - ricorda il primo cittadino -: deluso e affranto ho emanato un appello pubblico, con la speranza che qualcuno, in extremis, possa ancora salvare la situazione. Per quanto mi riguarda, da socio della Pro Clauzetto, non parteciperò a questo voto che sancisce una chiara sconfitta per il paese, che tanto avrebbe bisogno di persone disposte ad impegnarsi con passione».

Nella parte finale del messaggio c'è un chiaro segnale ai propri concittadini. Cescutti non lo scrive apertamente, ma l'impegno cui allude è esattamente quello che egli ha accettato quando si è candidato nuovamente sindaco, dopo una parentesi di molti anni dai primi mandati amministrativi. Nonostante svolgo un incarico professionale molto coinvolgente, ha voluto rimettersi al servizio della comunità, cosa che chiede di fare ad altri cittadini del Balcone sul Friuli. Nata nel 1969, la Pro loco di Clauzetto opera su base volontaria, coinvolgendo soprattutto i giovani, ma integrando nel gruppo tutte le persone di buona volontà a cui sta a cuore la località valligiana. Da oltre cinque decenni promuove una varietà di iniziative: cura del decoro del paese, organizzazione di feste, spettacoli teatri, proiezione di film per grandi e piccoli. Da alcuni anni organizza la festa de la balote, dove viene proposto il piatto tipico della tradizione locale, con un grandissimo richiamo di pubblico. L'associazione di promozione locale opera in sinergia con il Consorzio turistico dello spiimberghese nell'ottica di una valorizzazione integrata delle varie risorse.

IL BALCONE

Nel "Balcone sul Friuli", a parte lo straordinario panorama sulla pianura friulana, da cui deriva lo stesso simpatico appellativo, ci sono anche le grotte di Pradis, che vengono visitate ogni anno da almeno 20mila persone e vari percorsi escursionistici (con tanto di museo della grotta), ma anche il cimitero militare di Val da Ros e svariate borgate che hanno mantenuto intatto l'antico fascino grazie a case in pietra e straordinaria tranquillità, quasi sempre immerse nel bosco.