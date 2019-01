Famiglie a rischio impoverimento per le spese in farmaci e salute

di Lisa Zancaner

Famiglie a rischio impoverimento per le spese sanitarie. Secondo il 14° Rapporto Crea sanità 2018 di Tor Vergata, le famiglie ricorrono alla sanità sobbarcandosi spese non sempre compatibili con il proprio reddito. Il Fvg è la regione del NordEst con la maggiore percentuale di famiglie in condizioni di disagio economico dovuto ai consumi sanitari, il 5%, contro il 3,5% delle media nordestina. Nascono così le rinunce alle spese sanitarie dato che l'indicatore di disagio economico aggrega l'impoverimento...