Perde il controllo dello scooter, cade e batte la testa: grave postino

di Paola Treppo

SACILE (Pordenone) - Unha perso il controllo dellocui era in sella, èe ha battuto con violenza la testa sull'asfalto; le sue condizioni sono. L'è accaduto poco prima delle 14 di ieri, mercoledì 28 marzo, in via Bandida, aIl portalettere è stato subito soccorso da chi era in strada in quel momento; siamo in un tratto che collega le campagne di San Giovanni del Tempio ae che è puntellato da buche. A causare la caduta potrebbe essere stata proprio la condizione del manto stradale, come hanno fatto notare su Facebook diversi cittadini della zona.Le cause, però, restano tutte da accertare: a far luce sulla dinamica dell'incidente, infatti, saranno i carabinieri della Compagnia di Sacile che sono intervenuti sul posto per i rilievi. Il portalettere è stato soccorso dalla equipe medica di una ambulanza e da quella dall'elisoccorso decollato da Campoformido. Stabilizzato, l'uomo è stato portato inall'ospedale Santa Maria della Misericordia.