PORDENONE - Il dato può essere letto come un'immagine in chiaroscuro. Se si vuole solo vedere il "chiaro" allora è un successone, per la città e per il marchio in giallo più famoso del territorio. Se invece si vuole analizzare lo "scuro", ci si trova di fronte a una manifestazione che continua a crescere a fronte di un tessuto ricettivo che invece nella migliore delle ipotesi rimane fermo, quando non peggiora. Sì, perché il quadro va visto così, a metà: a pochi giorni dalla partenza di Pordenonelegge gli hotel cittadini sono tutti pieni, ma rispetto al passato le camere a disposizione sono diminuite.

Pochi alloggi

Nelle scorse settimane gli organizzatori del principale evento cittadino dell'anno hanno dovuto «fare i salti mortali». Non per allestire il festival, che ormai è pronto al decollo, quanto per sistemare in una camera dignitosa tutti gli ospiti: presentatori, autori, giornalisti, appassionati. Troppe richieste a fronte di un'offerta che sul territorio si dimostra carente proprio quando dovrebbe dare il meglio, cioè in corrispondenza dei grandi eventi. Chiariamoci, succede la stessa cosa quando in Fiera è il momento di Sicam, il salone più importante del Nordest. E infatti anche per l'evento in fiera i posti in hotel sono già esauriti. Ma Pordenonelegge fa più rumore.

La situazione

Si parte da mercoledì, giorno dell'inaugurazione del festival del libro tinto di giallo ma anche la data meno appetibile per i visitatori, dal momento che la maggior parte degli incontri scalda i motori a partire dal giovedì. Ecco, allora, che per una notte in albergo a Pordenone mercoledì sera ancora qualcosa si trova. Nel dettaglio, due camere a 91 euro a persona all'hotel Minerva, un appartamento con una camera al bed&breakfast "Mi casa es tu casa" a 108 euro e due camere al bed&breakfast "Piccadilly". Costo 64 euro, il più economico. Fine, le offerte in città terminano lì. Ci sarebbe ancora il Moderno, ma si tratta di una suite da più di 200 euro. Sennò, se si parla di alberghi, ci si deve spostare come minimo a Cordenons. Ed è quello che è capitato ad alcuni ospiti di Pordenonelegge, costretti a soggiornare fuori città: Sacile, Porcia, Pasiano. Niente di inaffrontabile, sia chiaro, ma non un biglietto da visita ideale. Ed emerge con sempre maggiore chiarezza il peso che ha sulla capacità ricettiva del territorio la chiusura prolungata del "vecchio" Ottoboni. Quelle camere, in occasioni come questa, mancano eccome. Se si passa infatti dal mercoledì al giovedì, è già tutto sold out.

L'attesa

Intanto la città continua a colorarsi di giallo e gli organizzatori preparano l'accoglienza. «Novità per la 24. edizione di Pordenonelegge, saranno la borraccia, il notebook, la penna, gli antistress ovviamente a forma di libro e, vera chicca originale e che potrà personalizzare tantissime sneakers, i lacci per le scarpe», si legge sul profilo Facebook ufficiale della manifestazione. «Oltre alle novità, si troveranno ovviamente quelli che ormai sono diventati i "must have" e quindi le borse, le magliette, le spille, i magneti e le tazze sempre richiestissime dal pubblico di Pordenonelegge dell'edizione 2023».