Gli albergatori in fuga bocciano Pordenone: addio nuovi hotel

PORDENONE - Dietrofront, e schiaffo alla città. Gli operatori che non più tardi di alcuni mesi fa avevano messo il naso a Pordenone per sondare la possibilità di realizzare almeno tre nuovi alberghi entro i confini cittadini, si sono fatti da parte. L'offerta ricettiva rimarrà quella attuale, almeno per quanto riguarda gli alberghi. Un capitolo a parte lo meritano gli appartamenti adibiti a bed & breakfast, che crescono a vista d'occhio. Mesi fa l'assessore Cristina Amirante annunciava l'intenzione di spalancare le porte della città ad almeno tre nuove strutture alberghiere. Aveva in mano i dati relativi ai picchi turistici, corrispondenti ai periodi di Pordenonelegge, Dedica, Cinema muto e degli