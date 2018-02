Si rompe un tubo dell'acquedotto. Voragine in strada, scatta il divieto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - A causa di unche si è rotto si è aperta una profonda buca lungo via Mestre, nell’immediata periferia di Pordenone. Fortunatamente in quel momento non transitavano nè auto, nè biciclette, quindi nessuno si è fatto male. Laè stata subito messa in sicurezza e transennata per evitare che qualcuno potesse finire dentro e ferirsi, ma dopo una consultazione con i tecnici, a fronte del fatto che era impossibile sistemare subito il tubo dell’acquedotto, è stato deciso dial transito. Oggi, venerdì 16 febbraio, saranno fatti i lavori per ripristinare il tratto, ma via Mestre per l’intera giornata, resterà chiusa al traffico.