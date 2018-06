© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Da due a 714 giorni. Sono due esempi estremi dei tempi di attesa della: il primo per una visita dermatologica all’ospedalei diil secondo per una colonscopia (endoscopio flessibile) al Cro di Aviano. In entrambi i casi si tratta di eventi che rientrano nella categoria “P” (programmabile: da erogare entro 180 giorni). L’analisi dei “tempi della sanità” mostra un quadro complessivo diche mette in difficoltà in primis le categorie socialmente più deboli che non possono permettersi la scorciatoia della prestazione privata.