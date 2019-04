Non si trovano postini in provincia: i nuovi assunti arrivano dalla Sicilia

di Davide Lisetto

Non solo saldatori e carpentieri per l’industria metalmeccanica. Non solo operai specializzati nelle macchine a controllo numerico per le aziende del legno-arredo. Non solo tecnici “conduttori” dei nuovi robot nelle industrie 4.0 che sul territorio sono ormai molte. E ancora non solo ingegneri strutturisti, quelli che il Gruppo Cimolai (per gli stadi e ponti che costruisce in giro per il mondo) va a cercare anche all’Università Federico II di Napoli. Ora, nell’operoso e manifatturiero Friuli occidentale, mancano anche i portalettere. Già, non si trovano postini da assumere.