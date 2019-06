Parcheggio gratis in centro per chi acquista sotto i portici

di Marco Agrusti

PORDENONE - Chi premierà i negozi del centro storico di Pordenone riceverà un omaggio: il parcheggio gratuito per la visita successiva in città. L'idea è al vaglio dei vertici dell'Ascom, ed è una risposta ai prezzi alti per la sosta in centro e allo stesso tempo alle richieste sempre più pressanti dei commercianti pordenonesi. Punto primo, per usufruire del beneficio bisognerà acquistare. D'altronde i principali alfieri della protesta contro il caro-parcheggi sono i...