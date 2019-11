È già emergenza in ospedale, non ci sono più posti letto liberi

di Davide Lisetto

PORDENONE - Emergenza in ospedale:. Nel mese di ottobre nell’ospedale dici sono stati quasi sempre tra i venti e i venticinque pazienti - a rotazione - fuori reparto. L’insufficienza di posti letto in alcuni ambiti (negli ultimi anni il problema si è intensificato anno dopo anno, acutizzandosi nel periodo invernale a causa dei maggiori ricoveri) costringe l’organizzazione ospedaliera a spostare ricoverati di un reparto in altri reparti dove “avanza” qualche posto letto. Una situazione che causa enormi disagi. In particolare per i pazienti che devono “traslocare” di reparto magari in piani diversi della struttura ospedaliera, ma soprattutto per i medici e gli infermieri che si vedono costretti a rincorrere fuori reparto i pazienti che hanno in cura.