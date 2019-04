Concorso per impiegato sospetto: annullato, e scatta pure l'ispezione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - L'Azienda sanitaria 5 annulla una prova selettiva per l'individuazione di una figura di posizione organizzativa di. Il decreto di annullamento del concorso da parte della direzione generale è stato conseguente alla sospensione dei lavori della stessa commissione durante le prove. Sospensione che sarebbe dovuta alla richiesta, avanzata da uno dei candidati, di mettere a verbale il fatto che le domande della commissione sarebbero state già note. Da qui lo stop dei lavori della commissione e la trasmissione immediata del verbale alla direzione generale. Conseguente il decreto - che porta la data del 24 aprile - con il quale il vertice dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 di Pordenone annulla i lavori della commissione (in seguito agli approfondimenti condotti in merito, come si legge nello stesso decreto aziendale) e procede alla nomina di una nuova commissione al fine di garantire il proseguimento dell'attività di selezione per l'attribuzione dell'incarico per il quale la selezione era in corso. Sulla vicenda dello stop del concorso dell'Azienda 5 rischia però di aprirsi una nuova bufera.