SAN VITO (PORDENONE) - Risveglio brusco, ieri mattina, per i sanvitesi residenti nel centro storico. Le canzoni del musical andato in scena giovedì sera hanno ceduto il passo, nelle ore successive, al rumore del soffiatore per le pulizie. L’apparecchio è stato utilizzato da un operatore ecologico tra le 5 e le 6 circa, poco prima dell’alba. Prima c’è stato lo smontaggio dell’allestimento della piazza, che era stata arredata con il palco e oltre un migliaio di sedie per gli spettatori.



IL PROBLEMA

Ma è stata la “fase soffiatore” a far venire i nervi ad alcuni abitanti. In particolare ad una cittadina, che ha documentato l’episodio con un video, pubblicato sulla pagina Facebook “Sei di San Vito se”. Nel breve filmato si nota un addetto alle pulizie intento nel suo lavoro, si sente il rumore dello strumento e si legge l’orario in cui l’autrice ha afferrato il telefono per riprendere la scena. Nell’ultima inquadratura, infatti, c’è l’orologio digitale della farmacia che segna le ore 5.04. «Un buongiorno al nostro sindaco e a tutta la giunta comunale – è la didascalia del video –. Peccato che non dormono in piazza, come la sottoscritta. Va bene la piazza blindata, le bellissime manifestazioni, ma questo genere di risveglio assolutamente nocivo e inutile suggerisco di evitarlo per il bene dei residenti». «Per di più – aggiunge la cittadina fuori dai social – hanno acceso il soffiatore per spingere letteralmente quattro carte che erano rimaste sulla pavimentazione, una volta tolte le sedie».



CITTADINI DIVISI

Sotto il video si è acceso il dibattito, tra chi condivide lo sfogo della donna e chi ritiene che «alla fine ci si lamenta sempre». «Magari – scrive un’altra sanvitese – se puliscono alle 5, possono evitare il soffiatore e usare la ramazza. Così, per gentilezza e professionalità». «Una bella ramazza – concorda un utente della pagina Facebook –. Non fa rumore, costa meno, è ecologica e non disturba nessuno». «Mai contenti – rispondono dall’altra “campana” –: si lamentano se la piazza vuota, ma se c’è movimento c’è rumore. Si lamentano se fanno le pulizie, ma se non le fanno dicono che è tutto sporco e non puliscono mai». «Vivere in piazza – considerano altri – ha i suoi pro e contro. Bisogna prendere tutto il pacchetto». C’è anche chi ironizza: «io che mi faccio problemi ad attaccare l’idropulitrice dopo pranzo pensando che c’è gente che fa il pisolo pomeridiano, non ho capito nulla». La cittadina che ha girato il video precisa di «non voler creare polemiche sterili, ma invitare ad evitare l’utilizzo di apparecchi inutilmente inquinanti e non solo a livello acustico, soprattutto a certe ore». Approvate dai più, invece, le iniziative che negli ultimi giorni hanno riempito la piazza nonostante il tempo incerto, tra concerti, stand up comedy e musical.