Armato di una "scacciacani" tenta di rapinare due automobilisti al self service: 50enne nei guai

PRAVISDOMINI (Pn) - Un 50enne italiano, incensurato, è stato arrestato, per rapina, in flagranza di reato, dai carabinieri della Compagnia di Pordenone e della stazione di San Vito al Tagliamento. Nei pressi del distributore di carburanti di Pravisdomini, il 50enne aveva cercato di rapinare, con il volto coperto da uno scaldacollo, e armato di una pistola, che si è rivelata essere una «scacciacani», due automobilisti in due occasioni diverse, che erano andati a fare rifornimento.

Il primo era riuscito a scappare a bordo della propria auto, mentre contro il secondo, che rocambolescamente era riuscito a sottrarsi alla rapina, l'aggressore ha sparato un colpo con la scacciacani. I carabinieri, intervenuti prontamente sul posto dopo la chiamata al 112, hanno individuato l'uomo, lo hanno disarmato e perquisito, rinvenendo e sequestrando l'arma e un coltello.

Nella successiva perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato anche una katana e ulteriore munizionamento a salve per la pistola. Il Gip ha convalidato l'arresto e liberato l'uomo - che era stato inizialmente posto ai domiciliari - sottoponendolo all'obbligo di dimora con divieto di allontanamento in orario notturno dal comune di residenza.