Petardi sui lampioni come rampe di lancio, due quartieri restano al buio

FONTANAFREDDA - Dalla fine del 2019 via Carducci e altre vie di Villadolt sono senza illuminazione pubblica. A causare il guasto sembra sia stato lo scoppio di qualche petardo. Qualcuno, sembra proprio la sera del 31 dicembre, avrebbe pensato bene di utilizzare i pali dell’illuminazione pubblica come bersaglio o base operativa per il lancio di petardi e botti, causando problemi alla linea della pubblica illuminazione. Ieri la segnalazione del guasto e del mancato funzionamento. «Stanno facendo dei controlli – spiega il sindaco Michele Pegolo - su tutta la linea. Sembra che qualcuno si sia divertito con i petardi a ridosso di uno dei pali dell’illuminazione. In teoria - prosegue Pegolo - la disfunzione di un solo palo non avrebbe dovuto portare allo spegnimento dell’intera linea». «Per questo - va avanti il sindaco - la ditta che gestisce il servizio di illuminazione pubblica sta facendo controlli più ampi. Sicuramente è un disagio, ma spero che a cavallo delle festività quando si sa che le ditte lavorano a organici ridotti, si possa avere un po’ di pazienza». Il sindaco rassicura: «La ditta è presente e attiva, infatti è già intervenuta per riparare altre situazioni problematiche in altre vie, a cominciare da Nave. In via Carducci invece i tempi saranno un po’ più lunghi».

I NUMERI DELL’EMERGENZA

L’assessore Patrizia Piccin ricorda inoltre che nel sito del Comune così come anche nella App Municipium ci sono tutti i riferimenti per le segnalazioni in caso di emergenza da usare prima di fare le eventuali segnalazioni nelle pagine social. I numeri verdi da chiamare sono: 800992866 per le emergenze in caso di guasti sulle linee dell’acquedotto comunale gestito da Lta e il numero 800498616 per segnalare i guasti che interessano l’illuminazione pubblica. Entrambi i numeri fanno riferimento direttamente alle società erogatrici del servizio, sono attivi 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno sia per chiamate da cellulare che da rete fissa. Per i guasti alle linee del gas bisogna chiamare il numero 800900999.

ACQUA E PROBLEMI

E a proposito di servizi pubblici, qualche problema viene segnalato anche nell'approvvigionamento idrico. «Sono state segnalate – aggiunge Pegolo – alcune perdite su una delle condotte del Comune in zona Forcate. Non è un'operazione semplice soprattutto con il terreno ghiacciato. Le condotte interessate sono a 4 metri di profondità e quindi l'unico modo per poter capire esattamente dove si trova la perdita, come hanno fatto sapere i tecnici di Lta, è sospendere momentaneamente l'erogazione dell'acqua. Si tratta comunque di interventi brevi che non comportano lunghissimi disagi. Anche qui chiediamo di portare un po' di pazienza».