Pestaggio selvaggio al pub: maschera di sangue in 2 minuti, locale chiuso

AVIANO - Entra in un pub la sera del venerdì santo e finisce all'ospedale con una prognosi di 30 giorni. Il Questore di Pordenone ha sospeso per 45 giorni l'attività dello Small Pub di Marsure di Aviano.



I FATTI. L'altra notte verso le 2.30 due pordenonesi si rsono recati al Pub per consumare un drink e giunti nella saletta dove inizia il bancone notavano la presenza di una decina di persone visibilmente alterate, tutti con bottiglie di birra in mano. Uno del gruppo si avvicinava ai due tentando di rovistare all’interno delle tasche dei pantaloni, comportamento questo, che induceva i due avventori ad allontanarsi dal locale.



Appena varcata la porta d’ingresso, uno dei due uomini veniva spinto a terra venendo fatto oggetto di calci, pugni e bottigliate, mentre l’amico veniva trattenuto dagli altri assalitori, ma riusciva a liberarsi evitando che un grosso posacenere in metallo fosse scagliato sulla testa dell’amico, evitando così il peggio. Il pestaggio durava un paio di minuti, durante i quali uno dei due aggrediti veniva ridotto ad una maschera di sangue, mentre un'addetta alla mescita, uscita all’esterno del locale e resasi conto della gravità della situazione rientrava nel pub senza prestare alcun soccorso ai malcapitati e senza avvisare le Forze dell’Ordine, tanto che in due aggrediti riuscivano a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale civile di Pordenone.



Qui, l’uomo gravemente ferito veniva trattenuto in osservazione e sottoposto a Tac: riscontrata frattura ad un dito della mano sinistra, oltre che multiple e vaste ferite al cuoio capelluto con una prognosi di 30 giorni salvo complicazioni.

