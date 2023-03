Perde il controllo dell'auto e precipita in una scarpata per 50 metri: ferite tre donne

MEDUNO - Incidente stradale questo pomeriggio, martedì 7 marzo, intorno alle 15:30 a Meduno, lungo la viabilità che conduce a Borgo Del Bianco. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una donna ha perso il controllo dell'auto, finendo in una scarpata per 50 metri. A bordo del mezzo altre due donne. A dare l'allarme è stata una persona che ha visto l'auto finire fuori strada, e che ha chiamato il Numero unico di emergenza Nue112.

Sul posto l'ambulanza proveniente da Sequals e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre donne ferite: due sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone e la terza in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, anche lei in codice giallo. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.