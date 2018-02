di Alberto Comisso

PORDENONE Strage di multe nella zona dell'ospedale. E ieri mattina è arrivato il blitz. Un principio che non fa una piega, a maggior ragione se il segnale di divieto di sosta serve a evitare situazioni di intralcio e pericolo alla circolazione. I vigili urbani hanno deciso di usare il pugno di ferro. In via Montereale e ieri mattina, attorno alle 10, sono andati a caccia di quelle vetture parcheggiate in divieto. In particolare, dopo le ripetute segnalazioni dei giorni scorsi, due agenti hanno messo mano al loro blocchetto delle contravvenzioni e sanzionato, prospicienti le nuove celle mortuarie, una decina di automobili parcheggiate in via del Traverso. I proprietari sono stati raggiunti da una multa di 28 euro e 70 centesimi ma, oltre alla contravvenzione, hanno dovuto pure pagare le spese per la rimozione: 100 euro circa.



I trasgressori, ammettendo le loro responsabilità, hanno fatto capire agli agenti che ieri mattina, non trovando altri parcheggi nella zona, si sono visti costretti a sostare in via del Traverso. L'operazione di ieri ha fatto emergere, dandogli un problema che, per dire il vero, era stato già messo in preventivo: il nuovo parcheggio di via Montereale non è abbastanza capiente per soddisfare le esigenze degli utenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA