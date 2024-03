PORDENONE - La pianificazione parla di circa 260 parcheggi in più in tutta la città, con maggiore attenzione alle vicinanze del centro storico, dove il problema è naturalmente più sentito. Il tutto in attesa di un possibile finanziamento per l'eventuale rialzamento del parcheggio Vallona, dove comunque nell'area a raso nasceranno nuovi stalli. Ma Pordenone, citando anche le parole del sindaco Alessandro Ciriani, si trova alle prese anche con un secondo paradosso: ci si lamenta per la sosta "impossibile" ma alcuni piani dei principali parcheggi coperti della città risultano spesso incredibilmente vuoti. E anche su questo punto ci si sta muovendo: arriverà una segnaletica più evidente.



LA SVOLTA

Più di così non si può fare, sembra voler dire il sindaco Alessandro Ciriani disegnando idealmente la mappa dei nuovi parcheggi che saranno realizzati in città nei prossimi anni. In realtà le zone "buone" ci sarebbero, si potrebbe in linea teorica ricavare centinaia di stalli per le auto in più. Ma a fermare ogni operazione sono i vincoli ambientali. Qualche esempio? A Borgomeduna e nei pressi della Fiera ci sarebbero spazi ampi che potrebbero risolvere una buona parte del problema, considerata anche la vicinanza al centro della città. «Ma al momento non possiamo toccare quelle zone, perché sono soggette ai vincoli legati ai fiumi e alle aree esondabili», spiega il primo cittadino. «Ci auguriamo che anche questi vincoli possano essere allentati nel prossimo futuro».

Per ora, però, si deve procedere seguendo il dettato della norma per filo e per segno. Ecco quindi che i 260 posti in più (circa) che saranno realizzati nei prossimi anni dovranno per il momento essere sufficienti. Si parte dai prossimi cantieri e nel dettaglio da quello alle spalle del Consorzio di bonifica, che potrà partire in circa un mese. È confermato anche il raddoppio del nuovo parcheggio di via San Quirino, con il totale dei posti che arriverà circa a quota 110. E saranno tutti parcheggi "bianchi", non a pagamento e fondamentali per servire anche l'area dell'ex Fiera. Nella zona del park Vallona, poi, si ricaveranno 50-60 posti a raso in attesa del possibile cantiere per il rialzamento della struttura. Infine il progetto che prevederà un parcheggio prefabbricato da circa cento posti al posto delle attuali strisce bianche vicino al Molino di Pordenone.

IL PARADOSSO

Eppure il problema della sosta è spesso anche figlio della percezione. Sì, perché non è raro imbattersi in code di automobilisti che girano a ridosso del centro alla ricerca di un parcheggio quando invece i multipiano spesso sono semivuoti. È il caso ad esempio di due strutture: «Troppo spesso - spiega lo stesso sindaco Alessandro Ciriani - ci ritroviamo con un piano del Candiani oppure del parcheggio Oberdan totalmente deserti. E proviamo ad intervenire anche su questo punto: abbiamo infatti chiesto alla società Gsm di installare una segnaletica molto più evidente nella zona della stazione, in modo tale che gli automobilisti si accorgano immediatamente della presenza del Candiani, che è un parcheggio comodo a due passi dal centro».