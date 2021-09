Parapendista precipita ma rimane sospesa su un albero spezzato

MEDUNO - Una parapendista di 43 anni, di nazionalità polacca, è precipitata oggi 20 settembre dopo il decollo dal Monte Valinis rimanendo sospesa su un albero grazie alla vela impigliata tra i rami a dodici metri d'altezza dal suolo. La Sores ha inviato sul posto l'elisoccorso regionale, le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, che han fatto campo base presso la caserma dei Carabinieri di Meduno. La donna è precipitata nel fitto bosco di Sottomonte di Meduno. Impossibile recuperare la donna dall'alto con il verricello perché le pale dell'elicottero avrebbero rischiato di spostare la vela facendo cadere al suolo la pilota. Dunque si è reso necessario effettuare la risalita dell'albero dal basso, arrampicando sul suo tronco. Un'operazione molto delicata dal momento che il fusto della pianta era privo di rami e in più inclinato perché rotto in parte da una tempesta. Un tecnico del Soccorso Alpino si è arrampicato utilizzando delle fettucce e delle staffe per risalirlo pian piano fino a raggiungere la donna.

Una volta preparata una sosta, proprio sulla cima della pianta e assicurata a sé la pilota, il tecnico è stato calato assieme a lei lentamente al suolo. La donna è stata visitata sul posto dal medico dell'elisoccorso e non presentava evidenza di fratture ma aveva una gamba molto dolorante che le impediva di camminare per cui è stata imbarellata e trasportata a spalle, con l'aiuto dei Vigili del Fuoco sopraggiunti sul posto, fino all'ambulanza che attendeva sulla strada, in circa quindici minuti di cammino.